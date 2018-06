Frankfurt/Main (dpa) - Die Lage auf dem deutschen Aktienmarkt scheint sich beruhigt zu haben. Der Dax startete mit nur leichten Verlusten in den Handel - er hatte gestern nach einer Verlustserie von elf Tagen erstmals wieder mit Gewinnen geschlossen. Auch an der Wall Street war es kräftig nach oben gegangen. Börsenaufsichten in mehreren europäischen Ländern gehen jetzt gegen sogenannte Leerverkäufe von Aktien vor. So soll die Möglichkeit eingeschränkt werden, aus der Verbreitung falscher Gerüchte Profit zu schlagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.