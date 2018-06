Paris (dpa) - Der Kurs der französischen Großbank Société Générale ist am Donnerstag an der Börse Paris erneut abgestürzt. Am Nachmittag brach der Titel zeitweise um mehr als 12 Prozent ein, um sich bis gegen 16.30 Uhr wieder auf minus 10,7 Prozent leicht zu erholen.

Der Aktienkurs der Bank war vor wenigen Tagen schon einmal - gemeinsam mit anderen französischen Finanzhäusern - drastisch eingebrochen. Als Hintergrund des damaligen Kurssturzes hatten Analysten unter anderem später dementierte Gerüchte über eine möglicherweise bevorstehende Herabstufung der französischen Kreditwürdigkeit sowie das starke Engagement der Société Générale in Griechenland genannt.

Die nationale Börsenaufsicht hatte daher als Schutzmaßnahme die Leerverkäufe für elf am französischen Markt notierte Banken und Versicherungen für 15 Tage verboten. Die kursschädigenden Gerüchte um die Société Générale würden zudem ein behördliches Nachspiel haben, hatte die Börsenaufsichtsbehörde AMF vergangene Woche betont.

Bei Leerverkäufen (short-selling) setzen Spekulanten auf schwächelnde Kurse einer Aktie, die sie gegen eine Gebühr nur leihen und dann weiterverkaufen. Geht ihre Wette auf, können sie später die Papiere günstiger erwerben und dem Verleiher zurückgeben. Ihr Gewinn ist die Differenz zwischen Verkaufspreis und Rückkaufpreis.

Die Bank hatte die Gerüchte vergangene Woche als haltlos zurückgewiesen. Der jüngst publizierte Gewinn von 1,6 Milliarden Euro im ersten Halbjahr sei solide und absorbiere alle Belastungen durch den Rettungsplan für Griechenland. Die Geschäfte im Monat Juli sowie den ersten Augusttagen bestätigten die soliden Resultate.