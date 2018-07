Frankfurt/Main (dpa) - Von ihren Höchstständen sind die Börsen noch weit entfernt. Aber nach dem dramatischen Kursrutsch zuletzt haben sich die Kurse kräftig erholt - auch weil die Politik die Zügel anzieht und Spekulanten den Kampf ansagt. Der Dax lag nach kräftigen Schwankungen am Nachmittag satte 3,15 Prozent im Plus. Auch in Paris und Madrid ging es bergauf. Beflügelt wurden die Märkte von der Mitteilung, dass vier Euro-Länder gezielt gegen spekulative Börsenwetten vorgehen werden.

