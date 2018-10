Berlin (dpa) - Im Ringen um die Beteiligung des Bundestags an Beschlüssen der Euro-Staaten in der Schuldenkrise hat sich Unionsfraktionsvize Michael Meister für ein abgestuftes Modell ausgesprochen. Zugleich teilte Meister in Berlin mit, dass sich der Bundesrat zu einer Sondersitzung am 29. oder 30. September bereiterklärt habe, um über den Euro-Rettungsschirm EFSF abzustimmen. Die ursprünglich geplante Entscheidung in Bundestag und Länderkammer eine Woche vorher solle wegen des Papstbesuches auf Ende September verlegt werden. «Wir freuen uns über das Verständnis im Bundesrat.»

