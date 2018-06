Inhalt Seite 1 — Französische Bankenkurse auf steiler Talfahrt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris (dpa) - Nach einer kurzzeitigen Erholung zum Handelsstart sind die Aktienkurse der französischen Großbanken am Donnerstag wieder tief ins Minus gerutscht. Dennoch sieht Zentralbankchef Christian Noyer in den heftigen Kursstürzen keine große Gefahr.

Die Solidität der Institute sei durch die Bewegungen an der Börse nicht beeinträchtigt, ließ er am Mittag mitteilen. Auch die Fähigkeit zur Krisenresistenz sei nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Papiere der Société Générale verloren bis zum späten Mittag knapp neun Prozent. Bereits am Mittwoch hatten sie mit 14,7 Prozent im Minus gelegen.

Die Aktien der BNP Paribas büßten bis Donnerstagnachmittag knapp sieben Prozent ein, die der Crédit Agricole rund sechs Prozent. Beide Institute hatten am Vortag ebenfalls empfindliche Kursverluste von 10 beziehungsweise mehr als 13 Prozent (Crédit Agricole) hinnehmen müssen. Insgesamt lag der französische Aktienindex CAC40 am Donnerstagmittag mit drei Prozent im Minus.

Als Ursache der weiteren Kursverluste nannten Analysten unter anderem Gerüchte über möglicherweise bevorstehende neue Belastungen durch die griechische Schuldenkrise. Die französischen Großbanken sind in Athen besonders stark engagiert. Am Mittwoch hatten vor allem Gerüchte über eine möglicherweise bevorstehende Herabstufung der französischen Kreditwürdigkeit die Märkte bewegt.

Die Société Générale forderte am Mittwochabend die Finanzmarktaufsicht AMF auf, den Ursprung von «vollkommen haltlosen Marktgerüchten» zu ermitteln. Die AMF wollte sich am Donnerstag zunächst nicht zu dieser Bitte äußern. «Wir beobachten in Zeiten von Turbulenzen ganz besonders, ob die Märkte ordnungsgemäß funktionieren», sagte eine Sprecherin der dpa. Dabei habe man natürlich auch die Bankwerte im Auge.

Zum Handelsstart am Donnerstagmorgen wurden die Aktien der Société Générale kurzzeitig vom Handel ausgesetzt. Dies habe aber allein technische Gründe gehabt, hieß es von Analysten.

Als möglichen Hintergrund der besonderen Anfälligkeit seines Instituts für die Gerüchte nannte Société-Générale-Chef Frédéric Oudéa den vor zwei Jahren eingeleiteten Strategiewechsel mit tiefgreifende Veränderungen des Geschäftsmodell. Der Wandel werde aber mit der Zeit überzeugen, sagte er der französischen Tageszeitung «Le Figaro». Das Gerede über Probleme der Bank sei vollkommen unbegründet.