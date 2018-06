Paris (dpa) - Nach ihrem schweren Kursrutsch haben sich die Titel der französischen Großbanken Société Générale und Crédit Agricole an der Pariser Börse wieder erholt.

Unmittelbar nach der Ankündigung eines für Dienstag geplanten Treffens von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy in Paris zog der Kurs der Aktienwerte der Société Générale um 0,50 Prozent auf 22,26 Euro an. Die Werte der Crédit Agricole legten um 2,31 Prozent auf 6,21 Euros zu. Der Kurs der BNP Paribas gab nur noch um 1,07 Prozent auf à 35,22 Euro nach.

Die Bankwerte waren am Vortag zeitweise um zweistellige Beträge abgesackt. Als Grund dafür wurden Gerüchte gesehen, die die Solidität der französischen Banken in Frage gestellt hatten. Die Finanzmarkt-Aufsicht AMF warnte am Nachmittag vor unbegründeten Gerüchten, die das Funktionieren des Marktgeschens beeinflussten.