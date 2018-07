Inhalt Seite 1 — Panik an Asiens Börsen bleibt aus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hongkong/Tokio/Shanghai (dpa) - An den asiatischen Aktienmärkten ist die Lage nach den teils massiven Verlusten in Europa und an der Wall Street ruhig geblieben. An den meisten Märkten gingen die Aktien zwar nach unten - doch die zu Handelsbeginn teils deutlichen Verluste konnten eingedämmt werden.

So beendete der japanische Leitindex Nikkei 225 den Handel nur mit einem leichten Minus von 0,63 Prozent, nachdem er zu Beginn noch mehr als 2,3 Prozent gefallen war. Der die wichtigsten asiatischen Märkte umfassende MSCI Asia Apex 50 fiel bis 8.00 Uhr um 0,26 Prozent auf 759,47 Punkte - einige Börsen wie die in Seoul und Shanghai lagen dabei sogar im Plus.

Händler führten die vergleichsweise geringen Verluste an den asiatischen Märkten zum Teil darauf zurück, dass das Minus in Europa und den Vereinigten Staaten nach den Gerüchten über eine mögliche Abstufung Frankreichs und den möglichen Problemen bei Banken in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone übertrieben gewesen seien.

«Zudem legen die meisten Unternehmen weiter gute Zahlen vor, so dass von dieser Seite Unterstützung kommt», sagte ein Händler in Tokio. Sorgen bereite jedoch weiter der anhaltende Yen-Höhenflug, der die ohnehin angeschlagenen japanische Wirtschaft belastet.

Der Dollar rutschte am Donnerstag wieder in Richtung 76 Yen und näherte sich damit historischen Tiefstständen. Viele Experten gehen davon aus, dass die japanische Regierung deshalb bald wieder am Devisenmarkt eingreifen wird. Zuletzt hatte sie das vergangene Woche getan - der Effekt verpuffte allerdings unter anderem wegen der Abstufung der Vereinigten Staaten durch S&P wieder rasch. Die Flucht aus dem Dollar und dem Euro sowie die fallenden Aktienkursen sorgten in der Nacht zum Donnerstag für ein neues Rekordhoch beim Gold. Der Goldpreis stieg dabei erstmals über 1800 Dollar, fiel aber in der Folge wieder leicht zurück.

In Tokio, der wichtigsten Börse in Asien, fiel der Nikkei 225 um 0,63 Prozent auf 8981,94 Punkte. Er rutschte damit zwar wieder leicht unter die Marke von 9000 Punkten, schloss aber deutlich über dem Tagestief von 8832 Zählern. Vor dem Beginn des weltweiten Kursrutsches an den Aktienmärkten hatte der Nikkei noch über der Marke von 10 000 Zählern gestanden.

In Europa und den USA waren die Märkte am Donnerstagnachmittag beziehungsweise Abend abgestürzt, nachdem Spekulationen über Probleme in Frankreich die Runde machten. So fiel beispielsweise der Dax den elften Tag in Folge - und verbucht nun in diesem Zeitraum ein Minus von 24 Prozent. Am Donnerstag sackte der deutsche Leitindex dabei innerhalb weniger Stunden um rund 300 Punkte oder fünf Prozent auf 5613 Punkte ab.