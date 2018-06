Köln (SID) - Die deutschen Sportfans glauben mit großer Mehrheit an eine erfolgreiche Titelverteidigung von Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel. 74,4 Prozent trauen dem Red-Bull-Piloten den zweiten WM-Titel in Folge zu, nur 11,8 Prozent glauben an einen neuen Weltmeister. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts promit im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) im Rahmen des SID SportMonitors.

Vettel hat sechs der bisherigen elf Rennen gewonnen und führt die Fahrerwertung mit 234 Punkten souverän vor seinem Teamkollegen Mark Webber (Australien/149) und dem Briten Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes/146) an.