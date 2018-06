Spa (SID) - Weltmeister Sebastian Vettel geht von der Pole Position aus in den Großen Preis von Belgien. Der Red-Bull-Pilot verwies am Samstag Lewis Hamilton auf Rang zwei, Dritter wurde Mark Webber. Rekordweltmeister Michael Schumacher muss dagegen bei seinem 20-jährigen Formel-1-Jubiläum vom letzten Platz eine Aufholjagd starten, nachdem er gleich in seiner ersten Runde nach einem unverschuldeten Unfall mit seinem Silberpfeil ausgeschieden war. Teamkollege Nico Rosberg holte Rang fünf. Adrian Sutil vergab einen besseren als den 15. Startplatz durch einen Unfall in der Eau-Rouge-Kurve. Timo Glock steht auf Rang 20.