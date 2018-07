Melle (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff besucht heute den 111. Deutschen Wandertag in Melle bei Osnabrück. Er ist der Schirmherr des Deutschen Wanderverbandes. Wulff hält eine Festansprache. Noch bis Montag ist die Stadt Melle Gastgeberin des großen Wanderertreffens und Treffpunkt mehrerer tausend Menschen aus dem In- und Ausland. Höhepunkt am Nachmittag ist ein großer Festumzug durch die Innenstadt, zu dem rund 20 000 Menschen erwartet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.