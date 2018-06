München (dpa) - Der TSV 1860 München hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga auf den zweiten Tabellenrang vorgeschoben. Die «Löwen» fuhren durch das 4:0 gegen Erzgebirge Aue den dritten Sieg in Serie ein. Auf den ersten Saisonsieg müssen der MSV Duisburg und Hansa Rostock nach einem 0:0 weiter warten. Eine Punkteteilung gab es auch zwischen dem FC Ingolstadt und dem FSV Frankfurt beim 1:1. Als Tabellenführer beendete der FC St. Pauli nach dem 2:1 am Freitag in Bochum das Wochenende. Am Montag können sich Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf an die Spitze schieben.

