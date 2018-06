Rom (SID) - 40 Fans des slowakischen Fußballklubs Slovan Bratislava sind am Donnerstag von der italienischen Polizei wegen der Plünderung und Verwüstung einer Autobahnraststätte unweit der toskanischen Stadt Arezzo vorübergehend festgenommen worden. Die Fans, die an Bord eines Busses nach Rom für das Play-off-Rückspiel zur Europa League beim AS Rom am Donnerstagabend unterwegs waren, drangen in die Raststätte ein, plünderten sie und verwüsteten ein Teil des Lokals. Zwölf Polizeiautos und ein Hubschrauber wurden eingesetzt, um die Randalierer zu bändigen. Auf der selben Autobahnraststätte war am 11. November 2007 ein Lazio-Fan von einem Polizisten erschossen worden, was in Rom eine schwere Tifosi-Revolte ausgelöst hatte.