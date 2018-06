Inhalt Seite 1 — 96 eisgekühlt - Slomka: «Zwei Tore und gut ist» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hannover 96 hat keine Angst vor der Hitzeschlacht in Spanien. Das Team schwimmt vor dem Spiel beim FC Sevilla auf einer Euphoriewelle. Trainer Mirko Slomka, die Spieler und die Fans sind vom Einzug in die Gruppenhase der Europa League überzeugt.

Sevilla (dpa) - Kalte Umschläge, erfrischende Getränke und ein kühler Kopf sollen Hannover 96 in der Hitze von Andalusien beim Weg in die Europa-League-Gruppenphase helfen. Trainer Mirko Slomka rechnet im Playoff-Rückspiel beim FC Sevilla am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport 1) nicht nur wegen hohen Temperaturen von mehr als 30 Grad mit einer heißen Atmosphäre. «Ich finde das eher motivierend», sagte Slomka zu dem Hexenkessel im Stadion Ramón Sánchez Pizjuán. Zur Abkühlung der Fußball-Profis hat der penibel arbeitende Coach bereits eisgekühlte Handtücher für die Halbzeitpause bestellt.

Der 2:1-Sieg aus dem Hinspiel ist ein kleines Polster für den Bundesligisten, der am Mittwoch mit einem 41-Personen-Tross in einer Boeing 737-800 zu seinem ersten Auslandsspiel in einem Pokal-Wettbewerb der UEFA flog. Rund 2000 Fans begleiten das 96-Team beim Premieren-Trip nach Spanien, 1992 ging es bekanntlich nur nach Bremen. Die Anhänger reisen mit fünf Flugzeugen, mehreren Bussen und Privatautos nach Sevilla, ihre Zuversicht ist riesig. «Es herrscht eine tolle Euphorie. Wenn ich nicht Trainer wäre, würde ich auch nach Sevilla fliegen», kommentierte Slomka die Begeisterung.

Auch die 96-Profis, in dieser Saison noch unbesiegt, verbreiten Optimismus. «Wir haben natürlich Respekt vor dem Gegner, aber keine Angst. Unsere Mannschaft hat gezeigt, dass wir gegen große Gegner mithalten können», sagte 96-Mittelfeldspieler Manuel Schmiedebach. «Wir sind gut drauf und wollen diese Euphorie mitnehmen», ergänzte Verteidiger Christian Schulz. Die Mannschaft legt es nicht auf ein 0:0 an. «Das ist nicht unsere Spielweise. Wir wollen mindestens einen Treffer erzielen», sagte Slomka. Das gehe aber nur über hochkonzentrierte Defensivarbeit.

Der 43-Jährige hat sein Team seit Wochen auf diese K.o.-Situation vorbereitet, die auch für die Bundesliga wegen der Fünfjahreswertung wichtig ist. Die Schützen für ein mögliches Elfmeterschießen sind nominiert, doch soweit soll es nicht kommen. Elferschießen wird nicht extra trainiert. «Wir machen zwei Tore - und gut ist», sagte der 96-Trainer forsch. Als Schalke-Coach verlor er einmal ganz knapp in Sevilla, das soll sich nicht wiederholen.

Seine Spieler sollen so viel wie möglich trinken und salzhaltige Speisen essen. «So können die entscheidenden Mineralien gebunden werden. Zudem erzeugt das auch wieder mehr Durst», erläuterte Slomka seine Ernährungstipps.

Auch beim FC Sevilla herrscht große Zuversicht. Ein 1:0 reicht zum Weiterkommen, ein Aus gegen das «No-Name-Team» aus Hannover wäre eine Blamage für den zweimaligen UEFA-Pokalsieger. «Wir spielen zu Hause und haben die Qualität, ein Tor zu machen», sagte der frühere Hamburger Piotr Trochowski. Dem ehemaligen Nationalspieler und seinen Kollegen fehlt nach der streikbedingten Absage des Derbys gegen Betis Sevilla weiterhin die Spielpraxis. Dafür konnten sie sich anders als 96, das noch am Sonntag gegen Hertha BSC spielte, länger vom Hinspiel erholen.