Mailand (SID) - Italiens Fußball-Meister AC Milan hat sich mit Alberto Aquilani verstärkt. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde am Mittwoch vom englischen Rekordmeister FC Liverpool an Milan ausgeliehen. Die Mailänder sicherten sich zudem zum Saisonende eine Kaufoption für den italienischen Internationalen, der am Donnerstag den Vertrag unterzeichnen soll. In der vergangenen Saison hatte Aquilani auf Leihbasis für Juventus Turin gespielt.