London (SID) - Die monatelange Hängepartie um einen möglichen Wechsel des spanischen Fußball-Nationalspielers Cesc Fàbregas vom englischen Spitzenklub FC Arsenal zu Champions-League-Sieger FC Barcelona steht offenbar kurz vor dem Ende. Übereinstimmenden Medienberichten in England und Spanien zufolge haben die Gunners ein verbessertes Angebot von Barca in Höhe von rund 40 Millionen Euro angenommen.

Der britische Rundfunksender BBC berichtet zudem, dass der französische Nationalspieler Samir Nasri Arsenal für eine Ablöse von 25 bis 27 Millionen Euro verlassen und zu Manchester City wechseln wird. Zwei Tage vor Saisonstart in der Premier League wäre der Verlust zweier so wichtiger Stammspieler ein schwerer Schlag für Teammanager Arsène Wenger. Die Gunners sollen aber bereit sein, die Einnahmen sofort zu reinvestieren. Scott Dann (Birmingham City), Phil Jagielka (FC Everton), Gary Cahill (Bolton Wanderers) und Juan Mata (FC Valencia) gelten als Wengers Wunschspieler.

Fàbregas beteiligt sich angeblich finanziell an dem Deal der Gunners mit Barcelona, wo er bereits bis 2003 gespielt hat. Der 24-Jährige soll pro Jahr seines noch bis 2015 laufenden Vertrages eine Entschädigungszahlung in Höhe von etwas über einer Million Euro (insgesamt rund 4,5) leisten. Fàbregas wäre Barcas zweite namhafte Verpflichtung in diesem Sommer nach Alexis Sanchez, der von Udinese Calcio kam.