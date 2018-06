Inhalt Seite 1 — Augsburg verpasst Überraschung: 1:1 in Lautern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kaiserslautern (dpa) - Itay Shechter hat den 1. FC Kaiserslautern vor einem Komplett-Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison bewahrt. Der Stürmer rettete den «Roten Teufeln» beim 1:1 (0:1) gegen den FC Augsburg zumindest einen Punkt.

Sascha Mölders hatte den Aufsteiger mit seinem dritten Saisontreffer in der 9. Minute in Führung gebracht und die Schwaben vom ersten Bundesligasieg in ihrer 104-jährigen Vereinsgeschichte träumen lassen. Lauterns neuer Israeli Shechter traf zehn Minuten vor Schluss aber noch zum Ausgleich.

Nach zwei Partien haben die Pfälzer nun immerhin einen Zähler auf dem Konto. Der deutsche Fußball-Meister von 1998 enttäuschte vor 40 248 Zuschauern trotz einiger Regenschauer - zeitweise bestem Fritz-Walter-Wetter also - allerdings lange seine Anhänger.

Ohne rechten Mumm und Durchschlagskraft agierten die «Roten Teufel» über weite Strecken, anstatt den Aufsteiger über Kombinationen in die Knie zu zwingen. Die Mannen um Spielmacher Ivo Ilicevic verzettelten sich gegen die vielbeinige Defensive zu oft in Einzelaktionen, erwachten erst nach der Pause aus ihrer Lethargie, kamen zu guten Gelegenheiten - und zum Ausgleich.

Mit Glück und Geschick hatten die Schwaben zuvor gleich mehrere Großchancen vereitelt. Der FCA verteidigte in seinem ersten Bundesliga-Auswärtsspiel lange klug und schaffte sich zumindest in Halbzeit eins durch schnelle Gegenstöße immer wieder Entlastung.

Augsburgs Sommer-Schnäppchen Mölders, im Winter für schlappe 175 000 Euro Ablöse vom Zweitligisten FSV Frankfurt nach Bayern gewechselt, sorgte früh für den ersten Paukenschlag. Nach einem unnötigen Stolperer von Lauterns Brasilianer Rodnei, der im Mittelfeld das Gleichgewicht und den Ball verlor, narrte der schlaksige Torjäger Abwehrmann Mathias Abel und hämmerte den Ball von der Strafraumgrenze unhaltbar mit links ins linke obere Toreck.

Für den 26-jährigen Mölders war es im zweiten Saisonspiel bereits der dritte Treffer, nachdem er vergangene Woche beim 2:2 gegen den SC Freiburg schon beide Augsburger Tore erzielt hatte.