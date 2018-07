Leverkusen (SID) - Vizemeister Bayer Leverkusen muss in der kompletten Hinrunde der Bundesliga auf den Schweizer Fußball-Nationalspieler Tranquillo Barnetta verzichten. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler wird sich am Montag aufgrund der Folgen einer in der Vorsaison erlittenen Meniskusverletzung am rechten Knie operieren lassen. Der Eingriff wird in Augsburg von Dr. Ulrich Boenisch durchgeführt. Dies gab Bayer am Sonntag offiziell bekannt.