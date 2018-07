Basel (SID) - Dank zweier Ex-Bundesliga-Profis und wie Bayern München in letzter Sekunde hat der FC Zürich bei seiner Generalprobe vor dem Champions-League-Spiel gegen den deutschen Rekordmeister gewonnen. Beim 2:1 (0:1)-Erfolg der Züricher beim FC Basel sorgte ein starker Schlussspurt mit Toren von Mathieu Beda (früher Kaiserslautern/1860 München) in der 87. Minute und Amine Chermiti (früher Hertha BSC) in der Nachspielzeit für den Sieg.

Die Züricher müssen am Mittwoch in München zum Play-off-Hinspiel antreten und empfangen die Bayern am 23. August in der Schweiz. Die Münchner hatten am Samstag durch ein Tor in der Nachspielzeit 1:0 beim VfL Wolfsburg gewonnen.