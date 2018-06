Inhalt Seite 1 — Bayern jubeln spät über ersten Sieg - BVB verliert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München hat dank Luiz Gustavo in letzter Minute einen Fehlstart in der Fußball-Bundesliga verhindert. Der Brasilianer erzielte beim 1:0 (0:0) beim VfL Wolfsburg kurz vor Schluss den ersten Saisontreffer des Rekordmeisters und sorgte für den Premierensieg.

Titelträger Borussia Dortmund musste am zweiten Spieltag durch das 0:1 (0:1) bei 1899 Hoffenheim hingegen den ersten Rückschlag hinnehmen. Vorübergehender Spitzenreiter ist der FSV Mainz 05 nach dem 2:1 (0:0) am Samstag beim SC Freiburg, Schlusslicht bleibt der 1. FC Köln durch die 1:5 (1:1)-Klatsche beim FC Schalke 04. Hannover 96 holte mit dem 2:1 (2:0) in Nürnberg den zweiten Saisonsieg, Aufsteiger Hertha BSC sicherte sich mit dem 2:2 (1:1) beim Hamburger SV zumindest den ersten Zähler.

Ohne den mit Rückenproblemen fehlenden Arjen Robben ließen die Bayern im Duell mit ihrem früheren Coach Felix Magath über weite Strecken die entscheidenden Ideen nach vorne vermissen. Der Ex-Bayern-Trainer tobte an der Seitenlinie, als das Unparteiischen-Team um Schiedsrichter Knut Kircher dem Kopfballtreffer von Patrick Helmes (39.) zu Unrecht die Anerkennung verweigerte. Nach einer Kombination über den eingewechselten Ivica Olic und Franck Ribéry erlöste Luiz Gustavo (90.+1) die Münchner.

Vom Zauber des überragenden 3:1-Auftakts gegen den HSV war beim amtierenden Meister aus Dortmund in Hoffenheim nicht viel zu sehen. Vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw überraschte Sejad Salihovic BVB-Keeper Roman Weidenfeller bereits nach neun Minuten mit einem feinen Freistoß aus mehr als 30 Metern. Nach dem frühen Rückstand kamen die Gäste zwar immer stärker auf, der eingewechselte Neuzugang Ivan Perisic (65.) vergab jedoch mit einem Kopfball an die Latte eine der größten Chancen zum Ausgleich.

Dank der Treffer von Marcel Risse (64.) und Eric-Maxim Choupo-Moting (79.) in Freiburg dürfen sich die Mainzer zumindest vorübergehend über den ersten Tabellenplatz freuen. In einer temporeichen Partie erarbeiteten sich die Gäste erst nach der Pause ein entscheidendes Übergewicht und mussten nur noch durch Papiss Demba Cissé (90.+1) den Anschlusstreffer hinnehmen. Damit machten die Mainzer nach dem 2:0 in der Vorwoche gegen Leverkusen ihren makellosen Saisonstart perfekt.

Nach der frühen Führung von Ex-Kapitän Lukas Podolski (12.) kassierten die Kölner durch einen fragwürdigen Handelfmeter, den Schalkes Klaas-Jan Huntelaar sicher verwandelte, zunächst den Ausgleich und brachen nach der Pause komplett ein. Erneut Huntelaar (47./84.), Lewis Holtby (48.) und der Spanier Raúl (59.) mit einem starken Lupfer aus knapp zehn Meter sorgten für den Kantersieg der Königsblauen, die nach dem Auftakt noch gemeinsam mit Köln das Tabellenende belegt hatten.

Im Duell zweier Gewinner des ersten Spieltags setzte sich Hannover 96 verdient beim 1. FC Nürnberg durch und schob sich vorerst auf den zweiten Rang. Mohammed Abdellaoue erzielte mit seinem zweiten Saisontreffer nach 16 Minuten die Führung gegen die Franken, Konstantin Rausch (27.) erhöhte per Foulelfmeter. Tomas Pekhart (55.) sorgte nur noch für den Anschluss.