Zürich (dpa) - Bayern München hat die Gruppenphase der Champions League erreicht. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann am Abend das Qualifikations-Rückspiel beim FC Zürich 1:0. Im Hinspiel hatten sich die Münchner daheim mit 2:0 durchgesetzt. Das Tor in Zürich erzielte Mario Gomez schon in der 7. Minute.

