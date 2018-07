Berlin (dpa) - Der FC Bayern München ist nach dem dritten Sieg in Serie in der Fußball-Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Der deutsche Rekordmeister gewann dank der drei Tore von Nationalstürmer Mario Gomez mit 3:0 beim 1. FC Kaiserslautern.

Neuer Tabellenletzter ist der Hamburger SV, der dem 1. FC Köln in einem verrückten Spiel daheim 3:4 unterlag. Der SC Freiburg schoss den VfL Wolfsburg mit einem 3:0-Heimsieg tief in die Krise. Werder Bremen setzte sich dank des 2:1 in Hoffenheim hinter den Bayern in der Spitzengruppe fest. Dem 1. FC Nürnberg gelang mit dem mühsamen 1:0 gegen Aufsteiger FC Augsburg der zweite Saisonsieg.