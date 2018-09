Dortmund (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund hat ein Angebot über 40 Millionen Euro vom FC Arsenal aus der englischen Premier League abgelehnt. Die Offerte hatten die Gunners, am 13. September (20.45 Uhr/Sky) erster Gruppengegner der Westfalen in der Champions League, nach Informationen der Ruhr Nachrichten schon vor einigen Wochen vorgelegt.

"Wir wissen, dass Mario für die Mannschaften aus dem Champions-League-Lostopf eins sehr interessant ist", sagte Sportdirektor Michael Zorc im Rückblick auf die Gruppenauslosung am vergangenen Donnerstag. Es war das bisher höchste Angebot für einen Spieler in der Geschichte des BVB.

"Wir sind kein Ausbildungsverein. Ein Ausbildungsverein bildet seine Spieler aus und versucht, sie teuer zu versilbern, sobald sich eine Möglichkeit bietet. Wir wollen selbst die Ernte einfahren", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am Montag.

Arsenal musste im Laufe der vergangenen zwei Wochen seine Superstars Cesc Fàbregas zum FC Barcelona (40 Millionen Euro Ablöse) und Samir Nasri (für 27,5 Millionen Euro) in Richtung Manchester City ziehen lassen und befindet sich in einem Umbruch. Das letzte Punktspiel verlor Arsenal beim Meister Manchester United am Sonntag 2:8.

"Ich finde die Idee gut, die richtigen Spieler zu verpflichten, zumal auch Geld vorhanden ist. Aber wenn man sie nicht findet, kann man nichts machen", klagte Teammanager Arsène Wenger unlängst. In dem Bremer Per Mertesacker hat er zumindest vor dem Ende der Transferperiode am Mittwoch eine Verstärkung für die Abwehr gefunden.