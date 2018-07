Inhalt Seite 1 — BVB sucht Erfolgsformel - Köln in der Krise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf (dpa) - Meister Borussia Dortmund, Champions-League-Starter Bayer Leverkusen und Bayern München müssen schon am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga nach der Erfolgsformel suchen.

Schalke 04 hofft, nach der Europacup-Pleite in Helsinki (0:2) beim FSV Mainz 05 nicht weiter in die Krise zu rutschen. Derweil wollen Mainz und Hannover 96 ihre Siegesserien fortsetzen.

BVB-Chefcoach Jürgen Klopp will die 0:1-Pleite in Hoffenheim nun im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg wieder ausbügeln. «Pressing und Gegenpressing haben nicht so gut funktioniert. Das muss von Anfang an auf Platz eins unserer Prioritätenliste stehen», forderte er. «Daraus darf sich dann gern ein Fußballspiel entwickeln, das auch anderen gefällt und nicht nur mir.» Die Franken könnten hierfür ein geeigneter Gegner sein, schließlich gewann der «Club» zuletzt vor 21 Jahren in Dortmund.

Gestärkt durch die Siege in der Liga und in der Königsklassen- Qualifikation (2:0 gegen FC Zürich) geht Rekordmeister FC Bayern in den Nord-Süd-Gipfel gegen den Hamburger SV. «Wir haben zwei Siege im Rücken, das gibt uns Auftrieb», meinte Jerome Boateng, der von 2007 bis 2010 beim HSV spielte. Keinen Zweifel am Erfolgswillen lässt Nationalstürmer Mario Gomez: «Wir müssen gewinnen, wir wollen gewinnen - und wir werden gewinnen.»

Die 0:6-Pleite an der Isar in der Rückrunde der vorherigen Saison ist bei den Hanseaten nicht vergessen. «Ich schließe aus, dass wir noch mal abgeschossen werden», sagte HSV-Kapitän Heiko Westermann. Man habe im Hinterkopf, wie es gegen die Bayern funktionieren kann: «Kompakt stehen, die Ruhe bewahren und mit Kontern Nadelstiche setzen.»

Richtig rund läuft es auch bei Bayer Leverkusen, der beim VfB Stuttgart antreten muss, noch nicht. Das 1:0 gegen Bremen tat nach Pokal-K.o. und dem verpatzten Auftakt in Mainz (0:2) aber gut. «Man sieht an der Stimmung im Training, was ein Sieg bewirken kann», sagte Bayer-Coach Robin Dutt, der Michael Ballack wohl wieder auf die Bank beordern und Simon Rolfes spielen lassen wird.

Pokalsieger Schalke will nach der Klatsche in Helsinki in Mainz mit dem in Finnland «geschonten» Raúl, Jermaine Jones und Christian Fuchs die Kehrtwende schaffen und den verfrühten «Karneval» beim Gastgeber beenden. Die Voraussetzung ist gut: Die 05er feierten zuletzt 2006 einen Heimspielsieg gegen die «Königsblauen».