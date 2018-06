Zürich (SID) - Der Sportwettenanbieter bwin hat keine Zweifel, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München in die Gruppenphase der Champions League einziehen wird. Am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und SAT.1) gastieren die Bayern beim FC Zürich. Das Hinspiel hatten die Münchner mit 2:0 gewonnen. Ein Weiterkommen der Bayern wird derzeit mit der Quote 10,1:10 notiert. Die Schweizer weisen eine Quote von 260:10 auf.

Sollten der FC Bayern auch das Rückspiel im Letzigrund gewinnen, steht das 1,50-Fache des Einsatzes zur Auszahlung. Der FC Zürich geht mit einer Quote von 57,5:10 als krasser Außenseiter in die Partie.