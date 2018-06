Mönchengladbach (dpa) - Nach dem überraschenden Auftaktsieg bei Bayern München hat Borussia Mönchengladbach den besten Bundesligastart seit 16 Jahren verpasst. Der Tabellen-16. der vergangenen Saison musste sich in der Partie gegen den VfB Stuttgart mit einem 1:1 (0:0) begnügen.

Dennoch bleibt Mönchengladbach aber im neunten Pflichtspiel in Serie unbesiegt. Vor 48 322 Zuschauern im Borussia-Park erzielte Filip Daems (67./Foulelfmeter) die Führung für die Gastgeber. Cacau glich für die Stuttgarter (71.), die ebenfalls mit vier Punkten aus den Startlöchern gekommen sind, aus. Nach der Gelb-Roten Karte für Roel Brouwers (80.) gerieten die Gladbacher noch einmal in Bedrängnis, sicherten aber zumindest noch einen Punkt.

Die ohnehin von großen Personalproblemen geplagten Gäste konnten den im Länderspiel verletzten Martin Harnik (Schulterprellung) einsetzen, sodass Trainer Bruno Labbadia seine in der Vorwoche erfolgreiche Elf ins Rennen schickte. Die Gastgeber mussten auf zwei ihrer zuletzt besten Spieler verzichten. Innenverteidiger Martin Stranzl fehlte schon beim Auftaktspiel in München und Igor de Camargo, Siegtorschütze beim Auftakt, musste wegen einer Brustwirbelverletzung passen. Für den Stürmer rückte überraschend der zuletzt ausgeliehene Raul Bobadilla nach mehr als acht Monaten wieder ins Team.

Mit dem Schwung vom Startsieg gegen den Rekordmeister ergriffen die Gladbacher im ersten Heimspiel auch gleich die Initiative und hatten schon in der zweiten Minute durch Marco Reus eine gute Chance. Borussias bester Torschütze der vergangenen Spielzeit scheiterte mit einem Heber nur knapp. Die Gastgeber hatten zwar ein leichtes spielerisches Übergewicht, mussten aber stets auf der Hut sein, da auch die Schwaben im Spiel nach vorne Akzente setzten und zu gefährlichen Szenen kamen.

Vor allem Harnik suchte seine Chance und ließ in der 17. Minute eine gute Gelegenheit aus. Christian Gentner scheiterte einen Tag vor seinem 26. Geburtstag mit einem Kopfball an Gladbachs Torhüter Marc-Andre ter Stegen wie auch kurz darauf Tamas Hajnal.

Die Stuttgarter, die den Borussen in der vergangenen Spielzeit mit 7:0 und 3:2 zwei empfindliche Niederlagen zugefügt hatten, hielten auch diesmal beherzt dagegen. Labbadia hatte sein Team gut auf die Aufgabe vorbereitet. Allerdings schafften es die Gäste trotz einiger guter Möglichkeiten durch Cacau und Zdravko Kuzmanovic lange Zeit nicht, den Gladbacher Abwehrriegel zu knacken. In der Schlussphase gelang Daems per Foulelfmeter die 1:0-Führung für Gladbach. Doch die Freude der Gastgeber währte nur vier Minuten, ehe Cacau in seinem 250. Bundesligaspiel den Ausgleich schaffte (71.).