Monte Carlo (dpa) - Die Champions League 2011/2012 geht ohne den türkischen Fußball-Meister Fenerbahce Istanbul über die Bühne. Der türkische Verband schloss den Club einen Tag vor der Auslosung der Gruppenphase wegen seiner angeblichen Verwicklung in einen Betrugsskandal aus dem Wettbewerb aus.

Mit dieser in einer Sondersitzung getroffenen Entscheidung habe man auf eine entsprechende Forderung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) reagiert, hieß es am Mittwoch vonseiten des türkischen Verbandes TFF.

Den Platz von Fenerbahce nimmt Vizemeister Trabzonspor ein. Dies entschied die Dringlichkeitskommission der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Abend wenige Stunden nach dem Ausschluss von Fenerbahce. Trabzon hatte in der 3. Qualifikationsrunde zur europäischen Königsklasse gegen Benfica Lissabon den Kürzeren gezogen und war in die Europa League gerutscht. Dort wurde das Team gegen Athletic Bilbao gelost. Die Basken werden nun den Platz von Trabzonspor in der Europa League einnehmen. Das für diesen Donnerstag angesetzte Playoff-Rückspiel zwischen beiden Clubs wurde abgesagt.

«Der türkische Verband hat mit seiner Entscheidung bewiesen, dass er in voller Verantwortung handelt im Kampf gegen Korruption im Fußball», sagte Generalsekretär Gianni Infantino in einer UEFA-Erklärung zum Ausschluss von Fenerbahce. Der 18-malige Landesmeister, der sich für die Auslosung am Donnerstag in Monte Carlo in Lostopf drei befand, steht im Mittelpunkt der Ermittlungen zum Wett- und Manipulationsskandal in der Türkei.

Insgesamt 30 Spieler und Funktionäre waren in den vergangenen Wochen und Monaten im Zusammenhang mit der Affäre in Haft genommen worden, darunter auch Fenerbahces Clubchef Aziz Yildirim. Insgesamt stehen türkische 19 Liga-Spiele in dem Verdacht, manipuliert worden zu sein. Wegen des Skandals war der Saisonbeginn in der türkischen Süper Lig bereits um einen Monat verschoben worden. Unterdessen hat der türkische Verband weitere Konsequenzen aus dem Skandal gezogen und wird den Meister des Landes künftig im Playoff-Modus ermitteln. Das gab Verbands-Chef Mehmet Ali Aydinlar nach einem Treffen mit den Präsidenten der 18 Erstliga-Clubs bekannt. «Das Playoff-System wird schon in der Saison 2011/12 in Kraft treten. Wir erwarten, dass es frischen Wind in unseren Fußball bringt und denken, dass die Vereine dadurch mehr Geld verdienen können. Wir wollen unseren Fußball attraktiver machen», sagte Aydinlar.