London (SID) - Das Liga-Debüt von André Villas-Boas als Teammanager beim FC Chelsea endete mit einer Nullnummer. Am ersten Spieltag der englischen Fußball-Liga kam Vize-Meister Chelsea bei Stoke City, dem 13. der vergangenen Saison, nicht über ein 0:0 hinaus. Villas-Boas war nach dem Gewinn der Europa League mit dem FC Porto für die Rekordsumme von 15 Millionen Euro zu den Blues gewechselt.

Der spanische Welt- und Europameister Fernando Torres stand trotz einer im Länderspiel am Mittwoch in Italien (1:2) erlittenen Gehirnerschütterung in der Startformation bei Chelsea und hielt bis zur 89. Minute durch. Bei Stoke spielte der deutsche Nationalverteidiger Robert Huth über die volle Distanz.