Zürich (SID) - Das Play-off-Rückspiel von Fußball-Rekordmeister Bayern München in der Champions League beim Schweizer Vize-Meister FC Zürich ist ausverkauft. Dies gaben die Schweizer am Montagmittag bekannt. Somit werden rund 25.000 Zuschauer am 23. August (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) im Stadion Letzigrund dabei sein, wenn die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes um die Teilnahme an der Gruppenphase der Königsklasse kämpft. Für das Hinspiel in München am Mittwoch sind ebenfalls keine Karten mehr erhältlich.