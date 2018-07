Weingarten (SID) - Die U16-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben auch das zweite Spiel binnen vier Tagen gegen eine U17-Auswahl der Schweiz verloren. Vor 615 Zuschauern in Weingarten unterlag die DFB-Auswahl dem ein Jahr älteren Jahrgang der Schweizer 2:3 (2:0). Bereits den ersten Test am vergangenen Samstag hatte die Mannschaft von DFB-Trainerin Anouschka Bernhard in Wangen gegen den selben Gegner ebenfalls 2:3 verloren. Die Treffer für die Gastgeberinnen erzielten Kathrin Becker (25.) und Jana Schwarz (37.).