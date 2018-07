Stuttgart (SID) - Jungstar Mario Götze feiert beim Klassiker der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Brasilien am heutigen Mittwochabend in Stuttgart sein Startelf-Debüt. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler vom deutschen Meister Borussia Dortmund war bei seinen bisherigen sechs Länderspieleinsätzen stets eingewechselt worden. Zudem setzt Bundestrainer Joachim Löw auf einen sieben Spieler umfassenden Bayern-Block. Allerdings wird entgegen der ursprünglichen Vermutungen Holger Badstuber für seinen Münchener Teamkollegen Jerome Boateng von Beginn an auflaufen.

Im Tor steht erwartungsgemäß der Neu-Münchner Manuel Neuer, der nach seinem Patzer beim 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach gegen den fünfmaligen Weltmeister wieder seine ganze Klasse zeigen will. Die Viererabwehrkette bilden DFB-Kapitän Philipp Lahm, Mats Hummels, Badstuber und Wolfsburgs neuer Spielführer Christian Träsch.

Im defensiven Mittelfeld laufen die Münchner Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos auf. Neben Götze agieren Thomas Müller und Lukas Podolski. Im Angriff setzt Löw zunächst auf Bundesliga-Torschützenkönig Mario Gomez.