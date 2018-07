Zürich (dpa) - Nordkoreas Fußball-Frauen dürfen wegen fünf Dopingfällen nicht an der Weltmeisterschaft 2015 in Kanada teilnehmen, teilte der Weltverband FIFA am 25. August in Zürich mit.

Die Spielerinnen waren diesen Sommer während der WM in Deutschland positiv auf verbotene Substanzen getestet worden und erhielten Sperren von mehr als einem Jahr. Der nordkoreanische Verband muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 400 000 US-Dollar zahlen.