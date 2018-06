München (SID) - Jede Menge Arbeit für die Münchner Polizei: Die Beamten nahmen rund um das Play-off-Hinspiel zur Champions League zwischen Bayern München und dem FC Zürich (2:0) am Mittwoch 49 Gästefans fest.

Bei 17 Personen wurden bei Einlasskontrollen zur Allianz Arena Betäubungsmittel wie Haschisch, Marihuana, Amphetamine oder Kokain gefunden. Wie die Polizei mitteilte, kam es während des Spiels zu 32 weiteren Festnahmen wegen des Abbrennens von pyrotechnischen Gegenständen, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Drei weitere Ultras wurden wegen Beleidigung angezeigt. Sie trugen den Schriftzug "ACAB" ("All Cops are Bastards") auf ihren T-Shirts, beziehungsweise hatten diesen tätowiert.

Nach Auskunft der Münchner Polizei handelt es sich bei allen Festgenommenen um Fans des FC Zürich. Diese seien nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen worden.

Die Ultras des FCZ hatten sich bereits mittags in Zürich getroffen und waren dann in einem Konvoi mit 120 PKW's, 20 Kleinbussen und 20 Reisebussen nach München gefahren. Bereits an der Grenze waren Polizisten einschlägig bekannte Zürcher Fans aufgefallen. Die alkoholisierten FCZ-Ultras bespuckten daraufhin die Beamten.