Manchester (SID) - Der Ex-Münchner Owen Hargreaves hat wie erwartet beim Premier-League-Klub Manchester City eine neue Fußball-Heimat gefunden. Die Citizens statteten den 30 Jahre alten Mittelfeldspieler am Mittwoch mit einem Einjahresvertrag aus. Laut Verein wird Hargreaves am Donnerstag ins Mannschaftstraining einsteigen.

Hargreaves stand bis zum Ende der vergangenen Saison in Diensten von Manchester United. 2007 war er von den Bayern zum englischen Rekordmeister gewechselt, kam aber aufgrund von vielen Verletzungen nur auf 28 Liga-Einsätze. Inzwischen schließt Hargreaves auch ein Comeback in der englischen Nationalmannschaft nicht aus. Er hofft, sich noch in den Kader der Three Lions für die EM 2012 spielen zu können.