Penzberg (SID) - (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München hat einen Tag nach dem Bundesliga-Sieg beim 1. FC Kaiserslautern (3:0) auch gegen einen Kreisklasseklub locker die Oberhand behalten. Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes setzte sich in einem Freundschaftsspiel gegen den Zehntligisten TSV Pähl, Heimatverein von Nationalspieler Thomas Müller, mit 22:1 (11:0) durch.

Vor 6000 Zuschauern in Penzberg war Nils Petersen mit sieben Toren bester Bayern-Schütze. Takashi Usami, Franck Ribéry (jeweils 3), Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger (je 2), Philipp Lahm, Müller, Anatoli Timoschtschuk, David Alaba und Diego Contento erzielten die weiteren Treffer.

Müller spielte gegen Freunde und Bekannte sowie seinen Bruder Simon, der beim TSV als "Zehner" agierte. Die Bayern traten in Bestbesetzung an, allein Arjen Robben, Mario Gomez, Daniel van Buyten, Ivica Olic und Breno kamen nicht zum Einsatz. Der Erlös des Spiels soll dem Bau einer neuen Turnhalle in Pähl zugutekommen.

Die Nationalspieler der Bayern reisten nach der Begegnung zu ihren jeweiligen Auswahlteams. Mario Gomez jedoch musste wegen Adduktorenproblemen seine Teilnahme am EM-Qualifikationsspiel am 2. September gegen Österreich in Gelsenkirchen und am Länderspiel gegen Polen (6. September, Danzig) absagen.