München (dpa) - Nur Fortuna stört beim Blick auf die Tabelle: Auf dem Weg zurück ins Oberhaus sind die Absteiger Eintracht Frankfurt und FC St. Pauli im Soll, die Mannschaft der Stunde in der 2. Fußball-Bundesliga kommt aber aus Düsseldorf.

«Das ist nur eine Momentaufnahme», wiegelt Fortuna-Trainer Norbert Meier zwar angesichts der Tabellenführung ab. Doch am 4. Spieltag stehen die Rheinländer beim Zweiten Frankfurt vor einer echten Bewährungsprobe.

Erstligareif wird am Montag die Kulisse sein, 40 000 Zuschauer erwartet der Bundesliga-Absteiger gegen den Tabellenführer. Von einem Gipfeltreffen will angesichts der noch jungen Saison aber keiner sprechen. «Erster gegen Zweiter? Das interessiert mich nicht so», sagt Frankfurts Alexander Meier, der schon fünf Treffer aufweisen kann. Nach ihrem gelungenen Saisonstart reisen die Rheinländer frohen Mutes an den Main: «Insgesamt sind wir gut aus den Startlöchern gekommen und wollen das fortführen», sagt Profi Oliver Fink.

Wie Düsseldorf und Frankfurt ist auch St. Pauli noch ungeschlagen, doch am Freitag steht der Gang zum VfL Bochum an. «Der VfL ist nicht so gut gestartet, daher erwarte ich, dass sie gegen uns alles daran setzen werden, um zu gewinnen», weiß Pauli-Profi Mahir Saglik vor dem Wiedersehen mit seinen Ex-Kollegen. VfL-Coach Friedhelm Funkel ist unzufrieden: «Wir haben einfach noch nicht die Souveränität und die Stabilität, die uns in der vorigen Saison ausgezeichnet haben.»

Null Punkte, nur ein Tor: Bei Alemannia Aachen herrscht nach drei Spieltagen bereits Land unter. «Da fehlen einem die Worte», sagt Aachens Profi Marco Stiepermann angesichts des Fehlstarts. Doch im Heimspiel gegen Energie Cottbus setzt er auf Besserung: «Wir werden irgendwann das Glück wieder auf unserer Seite haben.» Dies hofft nach dem Pokal-Aus und der 0:5-Heimpleite gegen 1860 auch Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz. «Wir werden eine Antwort geben.»

1860 München steht nach seinem langen Kampf gegen den Finanzkollaps derzeit endlich wieder auf der Sonnenseite des Fußball-Lebens. «Das war Balsam auf unsere Seelen», freute sich «Löwen»-Coach Reiner Maurer über den Kantersieg in Cottbus. Gegen Erzgebirge Aue soll nun der dritte Erfolg in Serie her, als Zugabe lockt sogar ein Aufstiegsplatz. Nach oben schielt auch die SpVgg Greuther Fürth, die beim SC Paderborn antreten muss.

Nach den Lehrstunden im Pokal gegen den FC Bayern und in der Liga gegen den Namensvetter Frankfurt hofft Neuling Eintracht Braunschweig in Karlsruhe auf Besserung. Zudem treffen die noch sieglosen Teams FC Ingolstadt und FSV Frankfurt sowie MSV Duisburg und Hansa Rostock aufeinander.