Fürth (SID) - Die Spvgg Greuther Fürth hat zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Die Elf von Trainer Mike Büskens gewann gegen den FC Ingolstadt mit 3:0 (1:0) und feierte ihren vierten Sieg in Folge. Ingolstadt bleibt dagegen auch nach fünf Spieltagen ohne Sieg und Vorletzter. Olivier Occéan (9.) und Christopher Nöthe (53.) erzielten jeweils ihr viertes Saisontor. Zum Endstand traf Felix Klaus (74.).

Vor 8.270 Zuschauern standen die Gastgeber gewohnt sicher in der Defensive und ließen auch im vierten Spiel in Folge kein Gegentor zu. Occéan, der vor der Saison vom Drittligisten Kickers Offenbach nach Fürth gewechselt war, sorgte in der Spitze immer wieder für Gefahr, erzielte ein Tor selbst und bereitete den zweiten Treffer per Kopf vor.

Die Ingolstädter, die vom langjährigen Fürther Coach Benno Möhlmann trainiert werden, ließen durch Ahmed Akaichi zwei gute Möglichkeiten ungenutzt (41./48.). Ansonsten war von den Gästen in der Offensive kaum etwas zu sehen. Die Hintermannschaft zeigte sich ebenfalls kaum zweitligatauglich und produzierte nicht nur bei den Gegentoren zahlreiche Fehler.