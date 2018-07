Inhalt Seite 1 — Gelbe Karte für Buchautor Lahm - Gespräch mit Löw Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Gelbe Karte für Philipp Lahm. Überrascht von der heftigen Kritik aus der Bundesliga hat sich Buchautor Philipp Lahm bei seinen Ex-Trainern Rudi Völler und Jürgen Klinsmann entschuldigt.

Das verbale Einlenken bewahrt den Fußball-Nationalspieler womöglich vor drastischen Konsequenzen - bis hin zu einer möglichen Absetzung als Kapitän des DFB-Ensembles. Sein offiziell am Montag in den Handel kommendes Buch «Der feine Unterschied» wird aber noch vor dem Österreich-Länderspiel in der kommenden Woche zu einer ernsten Gesprächsrunde mit Lahm, Bundestrainer Joachim Löw, DFB-Teammanager Oliver Bierhoff und dem Spielerrat führen.

«Ich wollte Rudi Völler, Jürgen Klinsmann und andere Personen selbstverständlich nicht persönlich treffen oder gar beleidigen», ließ Lahm am Donnerstag in einem schriftlichen Statement durch sein Management mitteilen. Unmittelbar darauf folgte die Erklärung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der Verband lässt Lahm straffrei, aber bestellt ihn im Düsseldorfer Teamquartier zum Rapport. «Es gibt einige Passagen in dem Buch, die mir nicht gefallen, weil hier ein Spieler einige Trainer, die lange und erfolgreich gearbeitet haben, öffentlich beurteilt», äußerte Löw in der Verbandsmitteilung.

Lahms Sammelsurium an ausgeplauderten Team-Interna aus dem engsten DFB-Zirkel findet Löw offenkundig nicht lustig, obwohl ihm im Gegensatz zu den arg kritisierten Trainerkollegen Klinsmann, Völler, Felix Magath und Louis van Gaal durchweg geschmeichelt wird. «Jogi Löw ist ein präziser Denker mit einem guten Gespür für die taktischen Möglichkeiten einer Mannschaft», schreibt Lahm unter anderem über seinen Förderer.

Den Ernst der Lage für Lahm, über dessen literarische Lästereien am Donnerstag auf höchster DFB-Hierarchieebene debattiert wurde, beschreibt die Aussagen von Verbandschef Theo Zwanziger: «Unsere Nationalspieler müssen sich ihrer besonderen Verantwortung in der Öffentlichkeit bewusst sein. Dazu gehört auch der Respekt vor Persönlichkeiten des Fußballs, mit denen sie nicht immer einer Meinung waren oder sind.»

Den Stab über Käpt'n Lahm brechen wollte beim DFB aber dann doch niemand. «Philipp hat für mich den Fehler gemacht, dass er die durch die Vorab-Veröffentlichung seines Buches entstehende Eigendynamik und mögliche Interpretationen nicht richtig eingeschätzt hat», sagte Zwanziger.

Lahm rechtfertigte sich für sein Erstlingswerk. Provokation sei nicht sein Ziel gewesen. «Vielmehr wollte ich, wie aus der Lektüre meines Buches zweifelsfrei hervorgeht, ehrlich meine Meinung über die Arbeit unter unterschiedlichen Trainern und zu verschiedenen Zeiten schildern und einige Hintergründe dieser Entwicklung beleuchten. Dies erscheint mir in der derzeitigen Diskussion verkürzt und überzogen rübergekommen zu sein. Das tut mir leid. Für Missverständnisse, die auf diese Weise entstanden sind, entschuldige ich mich hiermit bei allen Beteiligten», sagte Lahm.