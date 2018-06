Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat sich 4:1 gegen den VfL Wolfsburg durchgesetzt. Damit ist Gladbach zumindest bis morgen Tabellenführer in der ersten Fußball-Bundesliga. Die Tore für Borussia Mönchengladbach schossen Marco Reus, Kapitän Filip Daems per Foulelfmeter und Raul Bobadilla. Reus traf zweimal. In der 12. Minute war Wolfsburg zunächst durch Makoto Hasebe in Führung gegangen.

