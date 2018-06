Stuttgart (dpa) - Erstmals mit Mario Götze in der Startformation tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Abend in Stuttgart gegen Brasilien an. Der 19 Jahre alte Dortmunder bildet mit Thomas Müller und Lukas Podolski das offensive Mittelfeld.

Vor Torhüter Manuel Neuer vertraut Bundestrainer Joachim Löw zum Auftakt in die EM-Saison der Abwehrkette mit Christian Träsch, Mats Hummels, Holger Badstuber und Kapitän Philipp Lahm. Den Platz neben Bastian Schweinsteiger im defensiven Mittelfeld nimmt zum Anpfiff Toni Kroos ein. Einzige Spitze ist deren Münchner Teamkollege Mario Gomez. Insgesamt stehen sieben Bayern-Akteure in der Startformation.

Die deutsche Aufstellung: Neuer - Träsch, Hummels, Badstuber, Lahm - Kroos, Schweinsteiger - Müller, Götze, Podolski - Gomez