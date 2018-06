Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat bei seinem Europacup-Comeback nach 19 Jahren einen Achtungserfolg erzielt. Die Niedersachsen bezwangen im Play-off-Hinspiel zur Europa League den FC Sevilla mit dem deutschen Nationalspieler Piotr Trochowski 2:1 (2:1). Mann des Tages bei 96 war Ex-Nationalspieler Jan Schlaudraff, der beide Tore erzielte (6./45.). Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Frederic Kanouté (37.). Durch diesen Erfolg hat 96 im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase eine ordentliche Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Sevilla.