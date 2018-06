Inhalt Seite 1 — Hannovers Europatournee geht weiter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sevilla (SID) - Dank eines Kraftaktes im Glutofen von Sevilla geht die Europa-Tournee von Fußball-Bundesligist Hannover 96 weiter. Das Team von Trainer Mirko Slomka feierte im Play-off-Rückspiel zur Europa League bei Favorit FC Sevilla ein 1:1 (1:1) und sicherte sich den Einzug in die Gruppenphase der Europa League, die am Freitag ausgelost wird. Das Hinspiel hatten die Niedersachsen bei ihrem Comeback nach 19 Jahren auf europäischer Bühne in der vergangenen Woche 2:1 gewonnen.

Mohammed Abdellaoue hatte die Gäste in der 23. Minute mit einem herrlichen Treffer 1:0 in Führung gebracht, Emanuel Pogatetz traf mit einem Eigentor in 37. Minute zum Ausgleich für die Hausherren. In der 90. Minute sah Sevillas Gary Medel nach einem groben Foulspiel noch die Rote Karte.

Rund 3000 mitgereiste Fans der Niedersachsen unter den 42.000 Zuschauern erlebten bei hochsommerlichen Temperaturen eine forsche Gastgeberelf, die von Beginn an mächtig Druck machte. Die Gäste standen in der Defensive aber sehr kompakt und verlegten sich ihrerseits auf Konter, womit sie den zweimaligen UEFA-Cup-Sieger das ein ums andere Mal in Verlegenheit brachten.

Vor allem Jan Schlaudraff, der beide Treffer für Hannover im Hinspiel erzielt hatte, machte den Andalusiern zu schaffen. Bereits in der siebten Minute handelte sich Alexis nach einem Foul an dem früheren Nationalspieler eine Gelbe Karte ein, auch in der Folgezeit stellte Schlaudraff die Abwehrspieler von Sevilla vor große Probleme.

Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler, der am vergangenen Freitag erstmals für die deutsche Nationalmannschaft berufen wird, hatte dann aber in der 16. Minute das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Nach Vorarbeit von Frederic Kanouté traf Jesús Navas mit einem herrlichen Schuss aus spitzem Winkel nur die Latte.

Der fünfmalige spanische Pokalsieger war nach dieser Chance bei seiner Generalprobe für den Saisonauftakt der Primera Divison am Wochenende in seinen Offensivaktionen etwas zwingender, ohne dabei ein Powerplay aufzuziehen. Der deutsche Nationalspieler Piotr Trochowski konnte im Mittelfeld kaum Akzente setzen.

In der 23. Minute spielte dann Konstantin Rausch präzise auf Abdellaoue und der Norweger vollendete im Stile eines Klassestürmers. Kurz darauf stellte Zieler zunächst bei einer Parade gegen Álvaro Negredo sein Können unter Beweis, anschließend verhinderte er gegen Kanouté den möglichen Ausgleich. Beim 1:1 war Hannovers Keeper machtlos. Nach einer Flanke von Diego Perotti lenkte Pogatetz den Ball unglücklich ins eigene Netz.