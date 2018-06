Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC leiht seinen Mittelfeldspieler Daniel Beichler an den österreichischen Erstligisten SV Ried aus. Der 22 Jahre alte österreichische Nationalspieler war bereits zu Beginn der Saison auf Leihbasis zum MSV Duisburg gewechselt, setzte sich beim Zweitligisten jedoch nicht durch. In Ried soll Beichler, der vor einem Jahr von Sturm Graz in die Hauptstadt gekommen war, Spielpraxis sammeln.