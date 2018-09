Turin (SID) - Der Wechsel von Eljero Elia vom Bundesliga-Tabellenletzten Hamburger SV zu Juventus Turin ist nahezu perfekt. Der italienische Rekordmeister habe sich mit den Hanseaten auf eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro geeinigt, berichtete die italienische Tageszeitung Tuttosport am Dienstag. Der HSV bestätigte, dass sich Elia zum Medizincheck in Turin befindet.

Der Vertrag soll demnach noch am Dienstag unterzeichnet werden. Um die Hamburger zu bewegen, das Abkommen zu akzeptieren, musste "Juve" laut Tuttosport auf seine Forderung nach einem Leihtransfer mit Kaufoption verzichten. An dem 24 Jahre alten niederländischen Nationalspieler hatten sich in den vergangenen Tagen auch Klubs aus England und der Türkei interessiert gezeigt.