Gelsenkirchen (dpa) - Klaas Jan Huntelaar hat den FC Schalke 04 mit vier Toren fast im Alleingang in die Gruppenphase der Europa League geschossen. Beim 6:1-Heimsieg im Rückspiel gegen den HJK Helsinki traf der Niederländer in der 15., 25., 49. und 63. Minute, zweimal davon per Foulelfmeter. Zudem bewahrten Kyriakos Papadopoulos und Julian Draxler die Gelsenkirchener nach dem 0:2 im Hinspiel vor dem peinlichen Playoff-Aus und sorgten für den höchsten Vereinssieg im Europapokal.

