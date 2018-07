Inhalt Seite 1 — Huntelaar schießt Schalke in die Europa League Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelsenkirchen (SID) - Huntelaar, immer wieder Klaas-Jan Huntelaar: Eine Vier-Tore-Show des niederländischen Nationalstürmers hat Schalke 04 nach den Champions-League-Festwochen in der Vorsaison immerhin ein Gastspiel auf der kleineren europäischen Fußball-Bühne beschert. Nach dem blamablen 0:2 im Hinspiel fegte Huntelaar HJK Helsinki beim 6:1 (2:1) quasi im Alleingang aus der Schalker Arena und führte Schalke zum höchsten Europapokalsieg der Vereinsgeschichte.

Mit seinen Europapokaltoren 23 bis 26 sicherte der überragende Angreifer, der in dieser Saison nun zwölf Pflichtspieltore erzielt hat, dem DFB-Pokal-Sieger Millioneneinnahmen - und bewahrte die Bundesliga vor einer Peinlichkeit.

Der omnipräsente Huntelaar traf zweimal per Elfmeter (15./49.) und zweimal aus dem Spiel heraus (25./63.), die weiteren Tore für am Ende berauschte Schalker erzielten Kyriakos Papadopoulos (57.) und Julian Draxler (82). Für die bedauernswerten Gäste, die Schalke aber lange vor große Probleme gestellt hatten, traf Teemo Pukki (20.).

Wer erwartet hatte, dass Schalke sich von Anfang an im Handballstil die Bälle am Strafraum des finnischen Rekordmeisters zupassen können würde, sah sich vor allem in der ersten Halbzeit eines Besseren belehrt: Die Offensivakzente kamen zunächst von den Gästen. Pukki, mit seinen zwei Toren der Held des Hinspiels, stand schon in der ersten Minute allein vor Torhüter Ralf Fährmann, schob den Ball aber Richtung Eckfahne.

Es war symptomatisch für den Spielverlauf, Schalker Ballverluste führten immer wieder zu Blitzangriffen Helsinkis. Sebastian Sorsa (8.) vergab zunächst die beste Chance, die Gastgeber zu einem bedingungslosen Sturmlauf zu zwingen. Auch danach ließ sich HJK hin und wieder in Tornähe blicken - fast jeder der Angriffe mündete in eine Riesenchance.

Die Schludrigkeit der Gäste wurde bestraft, kurz nachdem Schalke endlich die Kontrolle übernommen hatte. Weltstar Raúl war im Strafraum gefoult worden, Huntelaar verwandelte den folgenden Elfmeter zu seinem neunten Pflichtspieltor der Saison. Weitere sollten folgen.

Ein absolut belebendes Element im Spiel des Pokal-Siegers war auch Startelf-Rückkehrer Jefferson Farfán, der auf der rechten Angriffsseite reihenweise Eckbälle herausholte, die aber von den Kollegen nicht an den Mann gebracht wurden. Das rächte sich, als Pukki nach einem Geniestreich und einem doppelten Doppelpass den Ausgleich erzielte. Nur Sekunden zuvor hatte er eine weitere Großchance ausgelassen.