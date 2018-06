Inhalt Seite 1 — Huntelaars Vier-Tore-Show rettet Schalke Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelsenkirchen (dpa) - Beim spektakulären 6:1 (2:1)-Heimsieg des deutschen Pokalsiegers hat der überragende Vierfach-Torschütze Klaas Jan Huntelaar den FC Schalke 04 fast im Alleingang vor dem peinlichen Aus in den Europa-League-Playoffs bewahrt.

Im Rückspiel gegen den HJK Helsinki traf der eiskalte Niederländer in der 15., 25., 49. und 63. Minute, zweimal davon per Foulelfmeter. Zudem trugen Kyriakos Papadopoulos (56.) und Julian Draxler (82.) zum höchsten Schalker Europapokal-Sieg bei und sorgten so mit dafür, dass die Gelsenkirchener das blamable 0:2 aus dem Hinspiel reparierten und ihren Platz in der Gruppenphase buchten.

Da half dem finnischen Fußball-Rekordmeister vor 52 034 Zuschauern auch der zwischenzeitliche Ausgleich von Teemu Pukki (20.) nicht. Schalke-Coach Ralf Rangnick atmete daher tief durch. «Richtig gut waren wir erst in der zweiten Halbzeit», meinte der Trainer.

Vier Tage nach der als Mutmacher gewerteten Aufholjagd beim 4:2-Sieg in Mainz hatte Rangnick diesmal Mittelfeld-Renner Jefferson Farfan und Youngster Draxler gleich in die Startelf beordert. Die Gastgeber suchten sofort die Offensive, wackelten aber erneut bedenklich bei einigen gefährlichen Kontern der Finnen. «Das war schon abenteuerlich, was wir da bei Ballbesitz des Gegners gemacht haben. Da haben wir Glück gehabt», sagte Rangnick. Auch das frühe 1:0 durch Huntelaars Elfmetertor trug nicht zur Sicherheit der Königsblauen bei. Der in Helsinki noch geschonte Raúl war zuvor von Rafinha gefoult worden.

Doch schon im Gegenzug hatte der Ex-Bielefelder Berat Sadik die dicke Ausgleichschance. Kurz darauf rettete Joel Matip gerade noch auf der Linie gegen Pukkis Schuss. Nur 30 Sekunden später sorgte der wieselflinke HJK-Torjäger, der schon vor Wochenfrist beide Tore für HJK erzielt hatte, dann für das längst verdiente 1:1. Nach einem einfachen Doppelpass mit dem früheren Leverkusener Alexander Ring hebelte er Schalkes Abwehr aus und ließ Keeper Ralf Fährmann keine Chance.

Erneut fünf Minuten später jedoch gab abermals Huntelaar den Hausherren wieder frische Hoffnung. Nach Vorarbeit von Raúl tanzte der Niederländer Helsinki-Verteidiger Mathias Lindström aus und drosch den Ball in die Maschen. Nun bekamen die Schalker die Partie etwas besser in den Griff, agierten aber zu einfallslos im Spielaufbau. Fünf Minuten vor der Pause hätte der Champions-League-Halbfinalist der Vorsaison seine Führung ausbauen müssen, doch Draxler übersah den einschussbereiten Huntelaar und scheiterte an Gäste-Torwart Ville Wallen.

Die letzten Minuten der ersten Hälfte mussten die Schalker ohne Raúl überstehen. Der Spanier blutete nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler am Kopf, kehrte aber nach der Pause auf das Feld zurück. Für die Tore war allerdings weiter Huntelaar zuständig. Nach dem Zupfer von Tuomas Kansikas gegen Farfan am Strafraumrand verwandelte der Angreifer auch seinen zweiten Elfmeter sicher. Als dann Lewis Holtby perfekt auf den Kopf von Papadopoulos flankte und der Grieche sein erstes Europapokal-Tor für Schalke erzielte, war der Rückstand aus dem Hinspiel wettgemacht.