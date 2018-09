Nürnberg (dpa) - Mit seinem ersten Bundesligator hat «Joker» Alexander Esswein dem 1. FC Nürnberg im Derby gegen den FC Augsburg den ersten Heimsieg der Saison beschert.

Der 21-Jährige erzielte nach seiner Einwechslung vor 43 071 Zuschauern in der 76. Spielminute nach einer sehenswerten Einzelaktion das 1:0 (0:0) - es war zugleich der Höhepunkt in einem insgesamt schwachen ersten Bundesliga-Derby der beiden bayerischen Clubs.

Mit sechs Punkten arbeitete sich der «Club» ins Mittelfeld der Tabelle vor, während Aufsteiger Augsburg auch nach vier Partien weiter auf den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga warten muss.

Nürnbergs Trainer Dieter Hecking musste kurzfristig seine Startformation verändern, da Mittelfeldspieler Markus Feulner beim Aufwärmen wegen Adduktorenproblemen passen musste. Für Feulner rückte der 18-jährige Julian Wießmeier ins Team, der sein Talent bei einigen Offensivaktionen andeuten konnte. Auch Augsburgs Coach Jos Luhukay musste seine Elf nach dem Ausfall beider Außenverteidiger verändern. Jan-Ingwer Callsen-Bracker (rechts) und Lorenzo Davids (links) bemühten sich nach Kräften, die entstandenen Lücken zu schließen.

Auf dem Platz wurde Fußball mehr gearbeitet als gespielt - sehenswerte Kombinationen und Torszenen waren Mangelware. Der «Club» mühte sich, Druck zu erzeugen, aber es fehlten die zündenden Ideen. Die besten Möglichkeiten hatte in der ersten Spielhälfte noch Jens Hegeler, der mit einem Kopfball FCA-Schlussmann Simon Jentzsch prüfte (18.) und später aus halbrechter Position verzog (25.).

Auf der Gegenseite war FCA-Torjäger Sascha Mölders im Angriff als Alleinunterhalter überfordert. Für die aufregendste Szene sorgte der 18 Jahre junge Nürnberger Torwart Patrick Rakovsky, als er bei seinem Bundesliga-Heimbedüt übermotiviert aus dem Strafraum herauseilte und Mölders foulte. Rakovsky sah für die unnötige Aktion Gelb (22.).

Das Niveau der Begegnung wurde auch nach dem Seitenwechsel nicht besser. Augsburgs Torjäger Mölders scheiterte nach einer feinen Einzelaktion mit einem Linksschuss an Rakovsky (53.). Nürnberg blieb harmlos, aber das insgesamt aktivere Team. Nach Kopfbällen der Innenverteidiger Philipp Wollscheid (58.) und Timm Klose (64.) war es der nach einer Stunde für Eigler eingewechselte Esswein, der sich nach Vorarbeit von Tomas Pekhart gegen FCA-Verteidger Gibril Sankoh durchsetzte und mit einem platzierten Schuss aus spitzem Winkel ins Tor traf. Augsburg war anschließend nicht in der Lage, sich eine Ausgleichschance zu erspielen - der «Club»-Sieg ging so in Ordnung.