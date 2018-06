Gelsenkirchen (dpa) - Einen Vereinswechsel von Fußball-Nationalstürmer Lukas Podolski in der aktuellen Transferperiode schließt Stale Solbakken aus. Er sei zu 100 Prozent sicher, dass der 26-jährige Podolski beim Bundesligisten 1. FC Köln bleibe. Das sagte der norwegische Trainer nach dem 1:5 gestern bei Schalke 04. Der neue Kölner Coach hatte Podolski vor Saisonbeginn als Kapitän des Amtes enthoben. Seitdem bot Podolski in den Partien gegen den VfL Wolfsburg und in Gelsenkirchen keine guten Leistungen mehr.

