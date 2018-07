Köln (SID) - Der Wechsel von Youssef Mohamad in die Wüste ist wohl perfekt. Der Ex-Kapitän des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln erhält bei Al Ahli aus Dubai einen Vertrag bis 2013. "Ich habe unterschrieben. Ich wollte in die Nähe meiner Familie", sagte der Libanese der Bild-Zeitung. Eine offizielle Bestätigung des FC blieb zunächst aber weiter aus. Der Portugiese Henrique Sereno (26) vom FC Porto, der bereits den Medizin-Check in Köln bestand, wird voraussichtlich Nachfolger von Mohamad in der Kölner Innenverteidigung.

Mohamad wies derweil Spekulationen über eine "Flucht" aus Köln oder finanzielle Beweggründe von sich. "Es gibt nur einen Grund - meine Familie. Ich brauche sie und sie brauchen mich. Von Dubai fliege ich gerade mal gut zwei Stunden in die Heimat Libanon", sagte der 31-Jährige und betonte: "Es gibt Wichtigeres als Geld."

Sportdirektor Volker Finke hatte zuletzt erklärt, der Klub werde einem Transfer nur zustimmen, "wenn wir mindestens gleichwertigen Ersatz auf der Innenverteidigerposition finden und eine angemessene Transferentschädigung erhalten". Angeblich soll Mohamad dem finanziell nicht gerade auf Rosen gebetteten FC eine Ablösesumme von 1,8 Millionen Euro bringen.