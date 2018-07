London (SID) - Wegen der andauernden Krawalle in England ist am Mittwoch erneut ein Ligapokalspiel abgesagt worden. Die für den Abend geplante Begegnung zwischen den Bristol Rovers und dem FC Watford konnte aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden. In Bristol im Südwesten Englands ist es in den vergangenen Tagen wie in der Hauptstadt London und einigen anderen großen Städten Englands zu schweren Ausschreitungen gekommen.

Am Dienstag war bereits die Ligapokalpartie zwischen Bristol City und Swindon Town abgesagt worden. Außerdem mussten drei weitere, in London geplante Spiele im Ligapokal, das Länderspiel zwischen England und den Niederlanden im Wembley-Stadion sowie die in Watford angesetzte Begegnung zwischen Ghana und Nigeria abgesagt werden.

Auch der Start der Premier League am Wochenende ist in Gefahr. In London sollen drei Spiele stattfinden: Tottenham Hotspur empfängt den FC Everton, der FC Fulham erwartet Aston Villa und Aufsteiger Queens Park Rangers will gegen die Bolton Wanderers antreten.